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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Торжественное вручение аттестатов выпускникам школ и гимназий Торжественный и трогательный день. Сегодня выпускники прощаются со школой. Праздник в этом году в особом формате - с учетом рекомендаций медиков, но не менее важный...

Торжественный и трогательный день. Сегодня выпускники прощаются со школой. Праздник в этом году в особом формате - с учетом рекомендаций медиков, но не менее важный и насыщенный. Так, в 12-й гимназии столицы, например, внутренний дворик сегодня превратился в молодежную площадку. Выпускников на свежем воздухе развлекают артисты, ходулисты. А в фотобоксах можно получить памятные мини-постеры.Здесь во взрослую жизнь в основном направляют будущих медиков - учебное заведение имеет так называемые медицинские классы - химико-биологического профиля, а также менеджеров, IT-специалистов. И этот июньский день с особым чувством будут помнить и учителя.Сегодня и завтра аттестаты получают 9- и 11-классники гимназий и школ. Впереди у выпускников - централизованное тестирование. Оно в этом году начнется 25 июня.