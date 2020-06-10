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Торжественное вручение аттестатов выпускникам школ и гимназий

10.06.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Торжественный и трогательный день. Сегодня выпускники прощаются со школой. Праздник в этом году в особом формате - с учетом рекомендаций медиков, но не менее важный и насыщенный. Так, в 12-й гимназии столицы, например, внутренний дворик сегодня превратился в молодежную площадку. Выпускников на свежем воздухе развлекают артисты, ходулисты. А в фотобоксах можно получить памятные мини-постеры.

Здесь во взрослую жизнь в основном направляют будущих медиков - учебное заведение имеет так называемые медицинские классы - химико-биологического профиля, а также менеджеров, IT-специалистов. И этот июньский день с особым чувством будут помнить и учителя.

Сегодня и завтра аттестаты получают 9- и 11-классники гимназий и школ. Впереди у выпускников - централизованное тестирование. Оно в этом году начнется 25 июня.

 
 
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Торжественный и трогательный день. Сегодня выпускники прощаются со школой. Праздник в этом году в особом формате - с учетом рекомендаций медиков, но не менее важный...
 
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