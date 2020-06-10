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В Могилеве на набережной устанавливают арт-объект «Мова». На нем можно будет посидеть

10.06.2020 19:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните, мы рассказывали, что компания А1 установит в Могилеве необычную арт-инсталляцию — интерактивные скульптуры, которые вместе образуют слово «мова»? Так вот, ее уже монтируют на Троицкой набережной.


Фото предоставлено компанией А1.

Скульптуры устанавливают на Троицкой набережной — на смотровой площадке через дорогу от фонтана «Купальщицы» около Дворца культуры области. Это третий из серии таких арт-объектов, которые благодаря компании А1 и проекту «Веліч роднай мовы» появятся в шести крупнейших городах Беларуси. В каждом — свое цветовое решение.

Для инсталляции в Могилеве подобрано сочетание зеленого, голубого, желтого, красного и черного цветов. В этом цветном послании зашифровано напоминание о культуре, духовности и природных ландшафтах Могилевщины: достижениях местной школы зодчества, культовых постройках храмов прошлых столетий, вековых традициях иконописи и резьбы по дереву, появлении одного из первых городских театров страны, крутых берегах Днепра. Автор арт-объектов — известный белорусский скульптор Павел Войницкий.



В ближайшее время возле инсталляции на Троицкой набережной планируется создать сеть бесплатного Wi-Fi, рассказал начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1 Николай Бределев.

Арт-объекты «МОВА» уже установлены на улице Кирова в Гомеле и набережной Франциска Скорины в Бресте. На очереди — Витебск, Гродно и Минск. Идея проекта базируется на работах известного белорусского этнографа и искусствоведа Михася Романюка, а также на концепции дизайнера, художника и поэта Михала Анемподистова, описанной им в книге «Колер Беларусі».

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Это интерактивные скульптуры в цветовом сочетании зеленого, голубого, желтого, красного и черного.
 
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