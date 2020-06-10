ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Экологически чистая продукция от фермеров-любителей

10.06.2020 18:40 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Активный сезон не только в крупных хозяйствах, но и у фермеров-любителей. В теплицах они выращивают огурцы, помидоры, перцы  и не только. Масштабы промышленные. 

Погода как раз способствует развитию культур. Дожди и солнечные лучи  активизировали рост сезонных витаминов. Каким будет зеленый урожай, оценила Елена Витко.

Так внимательно свою плантацию Василий Потапеня осматривает каждый день. Когда-то труд на земле был его хобби, но на пенсии выращивание овощей стало делом жизни. Первую теплицу стародорожский фермер построил 10 лет назад, постепенно появились еще три. И сейчас на 14 сотках зреет урожай томатов, перцев, капусты. 

Экологически чистая вся продукция. Василий Потапеня принципиально не использует химикаты. Для богатого урожая только органика. 

Половину площади в теплице занимают огурцы. Здесь их 4 сорта. Рассаду высадили еще в начале апреля. Сейчас на двухметровых растениях вот такие плоды. Кстати, зеленый урожай могут собирать в течение 4-5 месяцев.

С грядки  сезонные витамины отправляются не только на хозяйский стол, но и на рынок. 

Качество своей продукции Василий Потапеня контролирует строго. По специальности он  агроном. Поэтому в самодельной теплице все по технологии. Это и обогрев, и капельный полив.

А это уже урожай в Крупском районе.

Наталья Аксенович также фермер-любитель. Ассортимент на ее приусадебном участке  как в магазине. Огурцы, томаты, клубника, смородина, малина. Есть даже ежевика и абрикосы.

Все началось именно с увлечения  цветами. 30 лет назад, после переезда в собственный дом, Наталья вместе с подругой  на все деньги приобрела розы. Королевские бутоны радуют и поныне.

Сейчас в цветнике Натальи красуются ромашки, ирисы, пионы. А скоро  распустятся и любимые розы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активный сезон не только в крупных хозяйствах, но и у фермеров-любителей. В теплицах они выращивают огурцы, помидоры, перцы  и не только. Масштабы промышленные.  ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Коня спасли из болота в Крупском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика