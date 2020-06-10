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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экологически чистая продукция от фермеров-любителей Активный сезон не только в крупных хозяйствах, но и у фермеров-любителей. В теплицах они выращивают огурцы, помидоры, перцы и не только. Масштабы промышленные. ...

Активный сезон не только в крупных хозяйствах, но и у фермеров-любителей. В теплицах они выращивают огурцы, помидоры, перцы и не только. Масштабы промышленные.Погода как раз способствует развитию культур. Дожди и солнечные лучи активизировали рост сезонных витаминов. Каким будет зеленый урожай, оценилаТак внимательно свою плантацию Василий Потапеня осматривает каждый день. Когда-то труд на земле был его хобби, но на пенсии выращивание овощей стало делом жизни. Первую теплицу стародорожский фермер построил 10 лет назад, постепенно появились еще три. И сейчас на 14 сотках зреет урожай томатов, перцев, капусты.Экологически чистая вся продукция. Василий Потапеня принципиально не использует химикаты. Для богатого урожая только органика.Половину площади в теплице занимают огурцы. Здесь их 4 сорта. Рассаду высадили еще в начале апреля. Сейчас на двухметровых растениях вот такие плоды. Кстати, зеленый урожай могут собирать в течение 4-5 месяцев.С грядки сезонные витамины отправляются не только на хозяйский стол, но и на рынок.Качество своей продукции Василий Потапеня контролирует строго. По специальности он агроном. Поэтому в самодельной теплице все по технологии. Это и обогрев, и капельный полив.А это уже урожай в Крупском районе.Наталья Аксенович также фермер-любитель. Ассортимент на ее приусадебном участке как в магазине. Огурцы, томаты, клубника, смородина, малина. Есть даже ежевика и абрикосы.Все началось именно с увлечения цветами. 30 лет назад, после переезда в собственный дом, Наталья вместе с подругой на все деньги приобрела розы. Королевские бутоны радуют и поныне.Сейчас в цветнике Натальи красуются ромашки, ирисы, пионы. А скоро распустятся и любимые розы.