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В Беларуси ведется контроль за соблюдением режима самоизоляции

10.06.2020 20:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Профилактика инфекционных заболеваний совместными усилиями. В Беларуси ведется контроль за соблюдением самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы, например, дальнобойщиками, и контактами первого уровня.  Мобильные бригады эпидемиологов, медиков и правоохранителей посещают людей на дому и разъясняют правила поведения на самоизоляции. Граждан просят свести к минимуму все контакты.

Для нарушителей условий самоизоляции предусмотрена административная ответственность в виде штрафа - от 600 до 1000 рублей.


 
 
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Профилактика инфекционных заболеваний совместными усилиями. В Беларуси ведется контроль за соблюдением самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы,...
 
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