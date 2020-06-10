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В Беларуси ведется контроль за соблюдением режима самоизоляции
10.06.2020 20:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрофилактика инфекционных заболеваний совместными усилиями. В Беларуси ведется контроль за соблюдением самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы, например, дальнобойщиками, и контактами первого уровня. Мобильные бригады эпидемиологов, медиков и правоохранителей посещают людей на дому и разъясняют правила поведения на самоизоляции. Граждан просят свести к минимуму все контакты.
Для нарушителей условий самоизоляции предусмотрена административная ответственность в виде штрафа - от 600 до 1000 рублей.
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Профилактика инфекционных заболеваний совместными усилиями. В Беларуси ведется контроль за соблюдением самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы,...
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