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В школах Беларуси состоялись торжественные церемонии вручения аттестатов
10.06.2020 20:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ этом году по рекомендациям Минздрава и с учетом эпидобстановки они проходят с соблюдением мер безопасности. Места проведения церемоний в каждом учебном заведении определяли самостоятельно: актовый зал, учебный класс либо на улице. Так, в 16-й школе Минска аттестаты вручали на свежем воздухе и в деревянных шкатулках как способ минимизировать контакты.
Всего в этом году документы об окончании 9 классов получили свыше 86 с половиной тысяч ребят, аттестат 11-классника – больше 52 с половиной тысяч. Вручать аттестаты будут и завтра.
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В этом году по рекомендациям Минздрава и с учетом эпидобстановки они проходят с соблюдением мер безопасности. Места проведения церемоний в каждом учебном...
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