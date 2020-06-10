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В школах Беларуси состоялись торжественные церемонии вручения аттестатов

10.06.2020 20:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В этом году по рекомендациям Минздрава  и с учетом эпидобстановки они проходят с соблюдением мер безопасности. Места проведения церемоний в каждом учебном заведении определяли самостоятельно: актовый зал, учебный класс либо  на улице. Так, в 16-й школе Минска аттестаты вручали на свежем воздухе и в деревянных шкатулках  как способ минимизировать контакты. 

Всего в этом году документы об окончании 9 классов получили свыше  86 с половиной тысяч ребят, аттестат 11-классника – больше 52 с половиной тысяч. Вручать аттестаты будут и завтра.


 
Теги: Минск
 
 
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В этом году по рекомендациям Минздрава  и с учетом эпидобстановки они проходят с соблюдением мер безопасности. Места проведения церемоний в каждом учебном...
 
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