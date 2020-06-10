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В Минске девушка спрыгнула с шестого этажа и осталась жива. Спасатели успели развернуть куб жизни

11.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На проспекте Независимости работники МЧС спасли девушку. Видео происшествия TUT.BY прислали читатели.

 

— На проспекте Независимости, 44, девушка с шестого этажа прыгнула вниз. Она спасена работниками МЧС — приземлилась на куб жизни. Предварительно без серьезных травм. Ее осматривают врачи, — рассказал подробности официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

 
 
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«Предварительно без серьезных травм. Ее осматривают врачи», - рассказал подробности официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.
 
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