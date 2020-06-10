Внимание, закрывайте окна! Синоптики предупредили о грозе и шквалистом ветре нынешней ночью

Источник материала: Tut.by

В четверг ночью и днем в западных и центральных районах страны ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра, предупреждает Белгидромет.



Фото: Verasen Belarus / Facebook

11 июня в период с 00.00 до 06.00 в западных и центральных районах ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, которые сохранятся до конца ночи и в течение дня. Также вероятно шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, град.

В Минске с 0 часов до 6 утра также ожидается гроза. Грозовая обстановка сохранится и в течение дня.

Ранее, напомним, синоптики предупредили , что в дневные часы 11 июня (четверг) во многих районах максимальная температура воздуха достигнет +30…34 ºС.

В Минске ожидается +30… 32 ºС.