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Внимание, закрывайте окна! Синоптики предупредили о грозе и шквалистом ветре нынешней ночью
11.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В четверг ночью и днем в западных и центральных районах страны ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра, предупреждает Белгидромет.
11 июня в период с 00.00 до 06.00 в западных и центральных районах ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, которые сохранятся до конца ночи и в течение дня. Также вероятно шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, град.
В Минске с 0 часов до 6 утра также ожидается гроза. Грозовая обстановка сохранится и в течение дня.
Ранее, напомним, синоптики
В Минске ожидается +30… 32 ºС.
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При грозах местами сильные ливни, которые сохранятся до конца ночи и в течение дня. Также вероятно шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, град.
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