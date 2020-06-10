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Внимание, закрывайте окна! Синоптики предупредили о грозе и шквалистом ветре нынешней ночью

11.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В четверг ночью и днем в западных и центральных районах страны ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра, предупреждает Белгидромет.


Фото: Verasen Belarus / Facebook

11 июня в период с 00.00 до 06.00 в западных и центральных районах ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, которые сохранятся до конца ночи и в течение дня. Также вероятно шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, град.

В Минске с 0 часов до 6 утра также ожидается гроза. Грозовая обстановка сохранится и в течение дня.

Ранее, напомним, синоптики предупредили, что в дневные часы 11 июня (четверг) во многих районах максимальная температура воздуха достигнет +30…34 ºС.

В Минске ожидается +30… 32 ºС.

 
Теги: Минск
 
 
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При грозах местами сильные ливни, которые сохранятся до конца ночи и в течение дня. Также вероятно шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, град.
 
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