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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Помощники Президента - инспекторы по областям и городу Минску в июне проводят прямые телефонные линии Это позволит в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры по разрешению вопросов. Так, сегодня в Гомельском облисполкоме на связь выйдет помощник...

Это позволит в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры по разрешению вопросов. Так, сегодня в Гомельском облисполкоме на связь выйдет помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. В Дятловском райисполкоме по телефону с гражданами пообщается помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. Завтра в Минском облисполкоме на связь выйдет помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев.