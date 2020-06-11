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Республиканский флешмоб по благоустройству и наведению порядка #РАЗАМ З БАЦЬКАМI подхватил Гомель

11.06.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Юго-восточный регион подхватил республиканский флешмоб по благоустройству и наведению порядка. Проект под названием "Разам з бацькамi" запустили активисты БРСМ. Юные волонтеры и молодые семьи освежают облик детских площадок, разбивают клумбы, приводят в порядок скверы. Так, в Гомеле накануне семейная акция прошла на дворовых территориях Советского района. Участники трудового десанта покрасили детские качели, беседки и турники.

Снежана Клименок, первый секретарь Советской районной организации БРСМ г. Гомеля"Также у нас в рамках акции "Разам з бацькамi" с 12 числа стартует интернет-челлендж #Разам з бацькамi. Мы приглашаем всех желающих снять ролик, как папа занимается зарядкой со своими детьми, загрузить в любой мессенджер (“Инстаграм», "ВКонтакте"), поставить хештег #Разам з бацькамi, и лучших победителей мы будем награждать".

В целом на территории Гомельской области проект объединит более 30 мероприятий.

 
Теги: Гомель
 
 
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Юго-восточный регион подхватил республиканский флешмоб по благоустройству и наведению порядка. Проект под названием "Разам з бацькамi" запустили активисты БРСМ....
 
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