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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Республиканский флешмоб по благоустройству и наведению порядка #РАЗАМ З БАЦЬКАМI подхватил Гомель Юго-восточный регион подхватил республиканский флешмоб по благоустройству и наведению порядка. Проект под названием "Разам з бацькамi" запустили активисты БРСМ....

Юго-восточный регион подхватил республиканский флешмоб по благоустройству и наведению порядка. Проект под названием "Разам з бацькамi" запустили активисты БРСМ. Юные волонтеры и молодые семьи освежают облик детских площадок, разбивают клумбы, приводят в порядок скверы. Так, в Гомеле накануне семейная акция прошла на дворовых территориях Советского района. Участники трудового десанта покрасили детские качели, беседки и турники.В целом на территории Гомельской области проект объединит более 30 мероприятий.