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QR-код вместо наличных. Проезд в столичных маршрутках можно оплатить онлайн

11.06.2020 22:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы рассчитаться за проезд,  достаточно просто иметь смартфон и быть авторизованным в приложении "Оплати" от резидента Парка высоких технологий - компании LWO -  и Белинвестбанка. Быстро, удобно, безопасно - все это характеристики мобильного платежного сервиса. По достоинству его оценили более 100 тысяч человек. Сегодня в приложении зарегистрирован юбилейный пользователь.

О технологии и ее возможностях расскажет Виктория Антоненкова. Комфорт для водителя, безопасность для пассажиров, упрощенные условия для бизнеса. Столичный маршрут № 1077 сегодня в центре внимания. Здесь первым в Минске заработал мобильный платежный сервис "Оплати". 

QR-код вместо наличных. Проезд в столичных маршрутках можно оплатить онлайн

Оплата в один клик


Никакой мелочи и долгого отсчета сдачи, никаких очередей на входе. Чтобы купить билет, достаточно отсканировать QR-код. Доступ с любого места - считывание с расстояния до 2,5 метра. Оплата в один клик. Встроенный в приложение сканер наводим на наклейку, выбираем количество билетов, нажимаем "Оплатить". Единственное, о чем лучше позаботиться заранее, - это установить приложение. "Оплати" можно скачать бесплатно в App Store или Play Market. Регистрация с помощью идентификационного номера паспорта. 
QR-код вместо наличных. Проезд в столичных маршрутках можно оплатить онлайн


Прежде всего это безопасность


О ней позаботились и разработчики. Высокая степень защиты данных, сложная система шифрования. Пополнить электронный кошелек можно с карточки любого банка без процентов и комиссий, в системе ЕРИП, в кассе любого банка. Специальное мобильное приложение для контроля оплаты проезда. 4 счетчика фиксируют количество пассажиров, купивших билет,  за рабочую смену, рейс и на каждой конкретной остановке. Есть счетчик и для наличной оплаты. Таким образом, водителю не нужно отвлекаться во время движения, а владельцы бизнеса получают прозрачность расчетов и мгновенное поступление выручки на банковский счет  без лишних комиссий и переплат за эквайринг.

Купить смарт-билет с помощью приложения "Оплати" можно в Минске и всех областных центрах страны, Бобруйске, Борисове, Барановичах, Пинске, Лиде, Орше, Кобрине и Новополоцке. В ближайшее время этот список пополнят Молодечно, Слуцк, Жодино и Солигорск.

 
Теги: Минск
 
 
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Чтобы рассчитаться за проезд,  достаточно просто иметь смартфон и быть авторизованным в приложении "Оплати" от резидента Парка высоких технологий - компании LWO -  и...
 
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