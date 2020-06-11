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Денежные махинации и отмывание крупных капиталов. Департамент финансовых расследований Госконтроля возбудил два уголовных дела

11.06.2020 22:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Денежные махинации и отмывание крупных капиталов! Сегодня департамент финансовых расследований Госконтроля возбудил сразу два уголовных дела. Оба обещают быть весьма резонансными. Ведь фигурируют в деле бывшие и нынешние работники крупных компаний - например, Белгазпромбанка, а также компаний помельче.

 "Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере" и "Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере" - по двум статьям ведутся следственные действия, отмечает пресс-служба Госконтроля. Речь идет о сложной, давно и хорошо отлаженной схеме денежных махинаций. Известно, что в серый оборот были вовлечены немалые суммы. Комбинаторы при этом хорошо маскировали все цепочки. И сейчас Комитет госконтроля по нитям разматывает клубок серых схем. Правоохранители проводят неотложные следственные действия и в отношении подозреваемых. Это представители различных коммерческих структур и банковской системы.

 
 
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Денежные махинации и отмывание крупных капиталов! Сегодня департамент финансовых расследований Госконтроля возбудил сразу два уголовных дела. Оба обещают быть...
 
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