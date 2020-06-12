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В Мозыре украинец несколько лет получал пенсию по паспорту умершего тестя

12.06.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозыре 67-летний украинец четыре года получал пенсию по паспорту умершего тестя. Милиция выявила преступную схему в сфере соцобеспечения — возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Подробности рассказали в УВД.


Фото: pixabay.com

В 2009 году пожилой мозырянин уехал жить к дочке в Чернигов. Мужчина не предупредил о переезде местный собес и не сменил регистрацию, поэтому пенсия продолжала поступать на банковскую карту в Беларуси. Срок ее действия закончился в 2012 году, и начисления приостановились. К этому времени пенсионер уже умер.

В 2013 году зять покойного решил воспользоваться его белорусским паспортом. Через знакомого из Мозыря он вышел на специалиста городского управления по труду, занятости и соцзащите. Для чиновницы подозреваемый выдумал легенду: мол, тесть находится в Чернигове, тяжело болеет, поэтому не может самостоятельно приехать и подать заявление на возобновление пенсионных выплат. Мужчина убедил специалиста сделать это на основании его письменного обращения. Деньги получал на почте. Ее работникам он выдал себя за покойника, предоставив его паспорт. Несмотря на разницу в десять лет, мужчины были похожи, и у почтальонов не возникло никаких сомнений.

С 2013 по 2017 год украинец похитил таким образом более 18 тысяч рублей. Сумма могла оказаться большей, но аферист на несколько месяцев приостановил свои приезды в Беларусь, что стало основанием для повторного приостановления выплат. Еще раз посетить собес украинец не решился.

Сейчас действия специалиста городского управления по труду, занятости и соцзащите проверяют на предмет служебной халатности.

 
 
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Милиция выявила преступную схему в сфере соцобеспечения - возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
 
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