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Прямую телефонную линию провел помощник Президента по Минской области

12.06.2020 12:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Строительство льготного жилья для многодетных, стихийные рубки леса и обустройство автобусных остановок в деревнях. Больше двух десятков проблемных вопросов от жителей самой большой - Минской - области поступило на прямую телефонную линию помощнику Президента Игорю Евсееву. К решению определенных  обращений подключатся юристы Миноблисполкома. Все вопросы граждан помощник Президента взял на личный контроль.
В этом году жители Минской области стали активнее обращаться на прямые телефонные линии и личные приемы. Всего за 5 месяцев в областной комитет поступило 2 750 обращений. Также существенно увеличилось количество электронных обращений - на 20 процентов.

 
 
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Строительство льготного жилья для многодетных, стихийные рубки леса и обустройство автобусных остановок в деревнях. Больше двух десятков проблемных вопросов от...
 
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