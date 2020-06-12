Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прямую телефонную линию провел помощник Президента по Минской области Строительство льготного жилья для многодетных, стихийные рубки леса и обустройство автобусных остановок в деревнях. Больше двух десятков проблемных вопросов от...

Строительство льготного жилья для многодетных, стихийные рубки леса и обустройство автобусных остановок в деревнях. Больше двух десятков проблемных вопросов от жителей самой большой - Минской - области поступило на прямую телефонную линию помощнику Президента Игорю Евсееву. К решению определенных обращений подключатся юристы Миноблисполкома. Все вопросы граждан помощник Президента взял на личный контроль.В этом году жители Минской области стали активнее обращаться на прямые телефонные линии и личные приемы. Всего за 5 месяцев в областной комитет поступило 2 750 обращений. Также существенно увеличилось количество электронных обращений - на 20 процентов.