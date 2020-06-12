ГАИ проводит акцию «Берегите детей!»

Источник материала: Радзiма

Летние каникулы — время, которое с нетерпением ждут все школьники. Ведь у детей появляется масса свободного времени, которое они проводят на улице: катаются на велосипедах, роликах, скейтбордах, играют в подвижные игры, встречаются с друзьями. Так или иначе, дети без сопровождения взрослых находятся рядом с дорогой. Поэтому именно во время каникул увеличивается количество ДТП с несовершеннолетними участниками дорожного движения.

За 5 месяцев текущего года на дорогах области с участием детей зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 ребенок погиб и 20 получили травмы.

Основной причиной таких ДТП по-прежнему остается игнорирование элементарных мер безопасности: переход дороги вне пешеходного перехода или на запрещающий сигнал светофора, внезапный выход на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств или в непосредственной близости перед приближающимся транспортом.

В Чаусах 20 мая около половины четвертого дня под колесами автобуса «МАЗ» оказался 16-летний подросток, который внезапно выбежал на нерегулируемый пешеходный переход. Он получил травмы и был госпитализирован.

Дети мало считаются с реальными опасностями на дороге. Причины кроются в том числе и в безучастном отношении взрослых к их поведению вблизи проезжей части. Предоставленные сами себе дети, особенно младшего возраста, не умеют еще в должной степени управлять своим поведением на дороге. Они не в состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины, ее скорость, переоценивают свои возможности, считая себя быстрыми и ловкими.

Избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующего обучения ребенка. Ведь в любом случае виновниками происшествий, в которых страдают дети, оказываются родители и водители, которые не смогли научить, предупредить, предусмотреть возникновение непредсказуемой ситуации с юными участниками дорожного движения.

Воспитание навыков безопасного поведения на дороге принесет желаемый результат только в том случае, если родители на своем положительном примере покажут ребенку, как надо соблюдать правила, находясь на проезжей части.

Не следует забывать о безопасности юных пассажиров, ведь нередко дети становятся заложниками халатности взрослых.

К примеру, 7 мая около половины одиннадцатого утра в Бобруйском районе 38-летний водитель, проезжая на автомобиле «Хонда Аккорд» вблизи деревни Большие Бортники, на закруглении дороги не справился с управлением, иномарка съехала в кювет и врезалась в придорожное дерево. Травмы получили три пассажира: 39-летняя женщина и два ребенка, 8 месяцев и 3 лет.

Чтобы избежать несчастных случаев на дороге, водители должны осознанно относиться ко всем своим действиям за рулем. Не стоит лихачить и обгонять, если в салоне автомобиля находятся дети. Зачастую судьбу ребенка в аварийной ситуации определяет то, как он сидит в автомобиле. Перевозя детей в личном транспорте, взрослые должны контролировать использование ребенком ремней безопасности. Для малыша целесообразно приобрести специальное детское автокресло.

Не меньше внимания родители должны уделять подросткам, не допускать возможности управления ими любым видом транспорта без соответствующего на то права. Гlомимо внушительных размеров штрафов, бесправное вождение автомобилей подростками зачастую приводит к серьезным ДТП с гибелью и травмированием как их самих, так и других людей.

Водителям необходимо помнить, что, подъезжая к пешеходному переходу, нужно до минимума снижать скорость и быть готовым уступить дорогу пешеходам, а также проявлять осторожность при проезде дворовых территорий и местных проездов.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с 10 по 21 июня по всей республике будет проводиться комплекс профилактических мероприятий «Берегите детей!».

Отделение ГАИ Глусского РОВД