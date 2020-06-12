Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ВВС Беларуси осваивают Су-30СМ Военные авиаторы приступили к боевому применению самолетов Су-30 в составе белорусских Военно-воздушных сил. Летчики активно осваивают многоцелевые истребители...

Военные авиаторы приступили к боевому применению самолетов Су-30 в составе белорусских Военно-воздушных сил. Летчики активно осваивают многоцелевые истребители - ведение воздушных боев, действие в составе подразделения, уничтожение наземных целей, разведка и многое другое. Су-30 приземлились в нашей стране в конце прошлого года. После практических полетов летчики перешли к боевому применению средств поражения на авиационном полигоне.Нынешние полеты - это подготовка летчиков к самой ответственной задаче: боевому дежурству по охране воздушных границ страны. К этой миссии белорусские пилоты на новых Су-30 приступят уже в следующем месяце.