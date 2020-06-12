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ВВС Беларуси осваивают Су-30СМ
12.06.2020 13:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВоенные авиаторы приступили к боевому применению самолетов Су-30 в составе белорусских Военно-воздушных сил. Летчики активно осваивают многоцелевые истребители - ведение воздушных боев, действие в составе подразделения, уничтожение наземных целей, разведка и многое другое. Су-30 приземлились в нашей стране в конце прошлого года. После практических полетов летчики перешли к боевому применению средств поражения на авиационном полигоне.
Юрий Пыжик, командир истребительной авиабазы ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси: "Выполнили все тренировки - по воздушным целям, воздушные бои. Сейчас приступили к выполнению полетов на огневой полигон. Все, кто летал, - прямые попадания. Это говорит, что комплекс очень хороший и позволяет выполнить задачу на отлично".
Нынешние полеты - это подготовка летчиков к самой ответственной задаче: боевому дежурству по охране воздушных границ страны. К этой миссии белорусские пилоты на новых Су-30 приступят уже в следующем месяце.
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Военные авиаторы приступили к боевому применению самолетов Су-30 в составе белорусских Военно-воздушных сил. Летчики активно осваивают многоцелевые истребители...
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