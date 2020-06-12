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Есть доказательства причастности экс-главы банка к делу

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так КГК: есть доказательства причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности Вернемся к резонансному заявлению Президента в Полоцке. Ситуацию вокруг обысков в Белгазпромбанке прокомментировал и председатель Комитета государственного...

Вернемся к резонансному заявлению Президента в Полоцке. Ситуацию вокруг обысков в Белгазпромбанке прокомментировал и председатель Комитета государственного контроля. Как рассказал Иван Тертель, в результате было возбуждено 2 уголовных дела по статьям "Легализация средств, добытых незаконным путем" и "Неуплата налогов". Напомним, накануне сотрудники финансовой милиции провели обыски в Белгазпромбанке. В результате было изъято около 4 миллионов долларов, полученных незаконным путем, ценные бумаги стоимостью 500 тысяч долларов, дигипасы (инструменты для управления счетами за границей) и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность финансового учреждения.Большинство задержанных уже сотрудничают со следствием. Кроме того, они начали возвращать деньги, которые были получены незаконным путем. Следствие продолжается. По словам руководителя госконтроля, у сотрудников финансовой милиции есть и другие направления расследования этого резонансного дела. Как отметил, Иван Тертель, Комитет государственного контроля располагает убедительными доказательствами причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности.Подробности резонансного дела смотрите в