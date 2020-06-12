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КГК: есть доказательства причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности

12.06.2020 19:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вернемся к резонансному заявлению Президента в Полоцке. Ситуацию вокруг обысков в Белгазпромбанке прокомментировал и председатель Комитета государственного контроля. Как рассказал Иван Тертель, в результате было возбуждено 2 уголовных дела по статьям "Легализация средств, добытых незаконным путем" и "Неуплата налогов". Напомним, накануне сотрудники финансовой милиции провели обыски в Белгазпромбанке. В результате было изъято около 4 миллионов долларов, полученных незаконным путем, ценные бумаги стоимостью 500 тысяч долларов, дигипасы (инструменты для управления счетами за границей) и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность финансового учреждения. 

Иван Тертель, Председатель КГК Беларуси:  "Работу по данному материалу мы вели с 2016 года. Были отправлены запросы, ответы мы по ряду причин получили в декабре 2019 года. Содержания ответов позволили активизировать мероприятия в отношении ряда лиц, которые на систематической основе не уплачивали налоги в особо крупном размере и выводили средства на территорию иностранных юрисдикций. В результате неотложных действий задержано 15 лиц. Это топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена и различного уровня. Также бывшие сотрудники банка, которые работают в коммерческих структурах".

Есть доказательства причастности экс-главы банка к делу


Большинство задержанных уже сотрудничают со следствием. Кроме того, они начали возвращать деньги, которые были получены незаконным путем. Следствие продолжается. По словам руководителя госконтроля, у сотрудников финансовой милиции есть и другие направления расследования этого резонансного дела. Как отметил, Иван Тертель, Комитет государственного контроля располагает убедительными доказательствами причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности.

Иван Тертель, Председатель КГК Беларуси: "Я и вы, наверно, не можете представить, что такая деятельность могла осуществляться без ведома руководителя банка. Мало того, мы уже знаем и получили достоверные доказательства, что он в этой противоправной деятельности участвовал".

Подробности резонансного дела смотрите в "Панораме".

 
 
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Вернемся к резонансному заявлению Президента в Полоцке. Ситуацию вокруг обысков в Белгазпромбанке прокомментировал и председатель Комитета государственного...
 
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