В Беларуси из аптек изымут одно из лекарств для диабетиков

Источник материала: Tut.by

В Беларуси из аптек изымут препарат для диабетиков, содержащий высокий уровень опасного вещества. Такое решение 10 июня приняло Министерство здравоохранения.



Изображение: huffingtonpost.com

Эксперты оценивали уровень генотоксической примеси N-нитрозодиметиламина, обладающей вероятными канцерогенными свойствами на основании результатов исследований на животных, в метформин-содержащих лекарствах, находящихся в обращении в Беларуси.

В препаратах немецкого производства МЕТФОГАММА 1000 и МЕТФОГАММА 850 было выявлено превышение содержания опасного вещества. Само лекарство является гипогликемическим средством, применяемым при сахарном диабете.

Теперь препарат будет изъят из обращения, соответствующее решение подписала замминистра здравоохранения — главный санитарный врач Наталья Жукова.