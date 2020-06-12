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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вирусолог: эпидемия COVID-19 идет на спад Стоит ли рассчитывать на коллективный иммунитет? Изменился ли вирус с января? И что опаснее - самоизоляция или лето на природе? На эти вопросы нам ответил...

Стоит ли рассчитывать на коллективный иммунитет? Изменился ли вирус с января? И что опаснее - самоизоляция или лето на природе? На эти вопросы нам ответил профессор прикладной вирусологии Тартуского университета в Таллине Андрес Меритс. Специалист уверен, эпидемия в мире ослабевает, но не исключено, что осенью придет вторая волна (видео).