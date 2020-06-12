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Вирусолог: эпидемия COVID-19 идет на спад

12.06.2020 22:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стоит ли рассчитывать на коллективный иммунитет? Изменился ли вирус  с января? И что опаснее - самоизоляция или лето на природе? На эти вопросы нам ответил профессор прикладной вирусологии Тартуского университета в Таллине  Андрес Меритс. Специалист уверен, эпидемия в мире  ослабевает, но не исключено, что осенью придет  вторая волна (видео).


 
 
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Стоит ли рассчитывать на коллективный иммунитет? Изменился ли вирус  с января? И что опаснее - самоизоляция или лето на природе? На эти вопросы нам ответил...
 
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