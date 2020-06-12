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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава Администрации Президента с рабочей поездкой посетил Молодечно Игорь Сергеенко ознакомился с работой двух предприятий и пообщался с рабочими коллективами, чтобы лично узнать, как идет работа и что волнует людей. Так, в одном из...

Игорь Сергеенко ознакомился с работой двух предприятий и пообщался с рабочими коллективами, чтобы лично узнать, как идет работа и что волнует людей. Так, в одном из крупнейших предприятий города - филиале "Молодечненские электрические сети" - к концу года построят электрокотельную. Это позволит удешевить себестоимость тепловой энергии, а, кроме того, положительно скажется на экологии. Это часть проекта интеграции АЭС в белорусскую энергосистему.Еще одно местное производство - в нынешних условиях не просто не сдало позиции, а даже нарастило объемы выпуска. Здесь изготавливают электронику, которая управляет освещением в транспорте и на улице, а также дезинфекторами. Контракты с МАЗом, Штадлером и зарубежными партнерами. 90 % продукции уходит на экспорт в Германию и Россию. Глава Администрации особенно интересовался условиями труда. Коллектив же, преимущественно женский, спрашивал о развитии родного региона и эпидемситуации в стране.На обоих предприятиях средний заработок превышает 1300 рублей. Глава администрации отметил, что люди работают на подъеме, коллектив полон планов. И у таких производств есть будущее.