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Глава Администрации Президента с рабочей поездкой посетил Молодечно

12.06.2020 22:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Игорь Сергеенко ознакомился с работой двух предприятий и пообщался с рабочими коллективами, чтобы лично узнать, как идет работа и что волнует людей. Так, в одном из крупнейших предприятий города - филиале "Молодечненские электрические сети" - к концу года построят электрокотельную. Это позволит удешевить себестоимость тепловой энергии, а, кроме того, положительно скажется на экологии. Это часть проекта интеграции АЭС в белорусскую энергосистему. 

Еще одно местное производство - в нынешних условиях не просто не сдало позиции, а даже нарастило объемы выпуска. Здесь изготавливают электронику, которая управляет освещением в транспорте и на улице, а также  дезинфекторами. Контракты с МАЗом, Штадлером и зарубежными партнерами. 90 % продукции уходит на экспорт в Германию и Россию. Глава Администрации особенно интересовался условиями труда. Коллектив же, преимущественно женский, спрашивал о развитии родного региона и эпидемситуации в стране. 

На обоих предприятиях средний заработок превышает 1300 рублей. Глава администрации отметил, что люди работают на подъеме, коллектив полон планов. И у таких производств есть будущее.


 
 
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Игорь Сергеенко ознакомился с работой двух предприятий и пообщался с рабочими коллективами, чтобы лично узнать, как идет работа и что волнует людей. Так, в одном из...
 
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