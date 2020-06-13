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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вейкбординг на реке Цне может опробовать любой желающий Зрелищно и динамично! На Цнянском водохранилище можно попробовать себя в необычном виде спорта - вейкбординге. Скольжение по волнам на борде - довольно-таки...

Зрелищно и динамично! На Цнянском водохранилище можно попробовать себя в необычном виде спорта - вейкбординге. Скольжение по волнам на борде - довольно-таки экстремальное развлечение. Оно сочетает сложные акробатические элементы и прыжки. К примеру, чтобы на отлично выполнить отдельные трюки, спортсмену нужно тренироваться несколько месяцев. А чтобы просто встать на ноги во время движния по волнам, хватит 15-минутного инструктажа.Опытные инструкторы научат не только ровно стоять на борде, но и делать сальто и прыгать с трамплина. В этом сезоне на вейкбазе обновили оборудование, появилась и новая зона отдыха. Возможна запись на катание по абонементам.