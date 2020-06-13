ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вейкбординг на реке Цне может опробовать любой желающий

13.06.2020 13:30 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Зрелищно и динамично! На Цнянском водохранилище можно попробовать себя в необычном виде спорта - вейкбординге. Скольжение по волнам на борде - довольно-таки экстремальное развлечение. Оно сочетает сложные акробатические элементы и прыжки. К примеру, чтобы на отлично выполнить отдельные трюки, спортсмену нужно тренироваться несколько месяцев. А чтобы просто встать на ноги во время движния по волнам, хватит 15-минутного инструктажа.

Опытные инструкторы научат не только ровно стоять на борде, но и делать сальто и прыгать с трамплина. В этом сезоне на вейкбазе обновили оборудование, появилась и новая зона отдыха. Возможна запись на катание по абонементам.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зрелищно и динамично! На Цнянском водохранилище можно попробовать себя в необычном виде спорта - вейкбординге. Скольжение по волнам на борде - довольно-таки...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Федерации профсоюзов начала работу горячая телефонная линия по вопросам незаконного увольнения работников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика