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Вейкбординг на реке Цне может опробовать любой желающий
13.06.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗрелищно и динамично! На Цнянском водохранилище можно попробовать себя в необычном виде спорта - вейкбординге. Скольжение по волнам на борде - довольно-таки экстремальное развлечение. Оно сочетает сложные акробатические элементы и прыжки. К примеру, чтобы на отлично выполнить отдельные трюки, спортсмену нужно тренироваться несколько месяцев. А чтобы просто встать на ноги во время движния по волнам, хватит 15-минутного инструктажа.
Опытные инструкторы научат не только ровно стоять на борде, но и делать сальто и прыгать с трамплина. В этом сезоне на вейкбазе обновили оборудование, появилась и новая зона отдыха. Возможна запись на катание по абонементам.
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Зрелищно и динамично! На Цнянском водохранилище можно попробовать себя в необычном виде спорта - вейкбординге. Скольжение по волнам на борде - довольно-таки...
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