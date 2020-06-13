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13.06.2020 13:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтарая и новая школы сойдутся на стадионе “Динамо”, который накануне отметил день рождения: чемпион 1982 года по футболу Юрий Пудышев против современных футболистов клуба "Динамо-Минск". Кто кого? Что объявит голос стадиона Леонид Бондарович? И по-настоящему красочный женский забег на дорожках. Участницы полумарафона на дистанции. Уже сегодня в 8 вечера на
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Старая и новая школы сойдутся на стадионе “Динамо”, который накануне отметил день рождения: чемпион 1982 года по футболу Юрий Пудышев против современных...
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