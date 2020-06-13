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Ток -шоу "Макаенка, 9" сегодня на "Беларусь 1"

13.06.2020 13:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Старая и новая школы сойдутся на стадионе “Динамо”, который накануне отметил день рождения: чемпион 1982  года по футболу  Юрий Пудышев  против современных футболистов клуба "Динамо-Минск". Кто кого?  Что объявит голос стадиона  Леонид Бондарович?  И по-настоящему красочный женский забег на дорожках. Участницы полумарафона  на дистанции. Уже сегодня в 8 вечера на "Беларусь 1" "Макаенка, 9".



 
Теги: Минск
 
 
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Старая и новая школы сойдутся на стадионе “Динамо”, который накануне отметил день рождения: чемпион 1982  года по футболу  Юрий Пудышев  против современных...
 
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