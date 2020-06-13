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Правительство утвердило категории бюджетников с первоочередным правом на получение арендного жилья
13.06.2020 19:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто работники культуры, тренеры-преподаватели по спорту, а также медицинские, педагогические и творческие работники, которые заключили контракт сроком на 5 лет, в случае подтверждения потребности в специалисте на местах. Документ также касается медицинских и педагогических работников учреждений социального обслуживания, организаций здравоохранения, которые оказывают паллиативную медпомощь в стационарных условиях.
Напомним,
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Это работники культуры, тренеры-преподаватели по спорту, а также медицинские, педагогические и творческие работники, которые заключили контракт сроком на 5 лет, в...
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