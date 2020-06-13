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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство утвердило категории бюджетников с первоочередным правом на получение арендного жилья Это работники культуры, тренеры-преподаватели по спорту, а также медицинские, педагогические и творческие работники, которые заключили контракт сроком на 5 лет, в...

Это работники культуры, тренеры-преподаватели по спорту, а также медицинские, педагогические и творческие работники, которые заключили контракт сроком на 5 лет, в случае подтверждения потребности в специалисте на местах. Документ также касается медицинских и педагогических работников учреждений социального обслуживания, организаций здравоохранения, которые оказывают паллиативную медпомощь в стационарных условиях.Напомним,. На сегодняшний день более чем из 49 тысяч работников социальной сферы, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, желание получить жилье в аренду изъявили около 5 тысяч человек.