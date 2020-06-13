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«Жена захлебнулась, у мужа, возможно, были проблемы с сердцем». Подробности трагедии в Пуховичском районе

13.06.2020 19:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Появились новые подробности трагедии, произошедшей в деревне Узляны Пуховичского района, где на местном озере погибли двое супругов, а их сыну удалось спастись.


Фото: пресс-служба СК

Как рассказал TUT.BY председатель Пуховичской районной организации ОСВОД Анатолий Орлов, трагедия произошла в субботу, 13 июня, около 10 утра. Сами погибшие были минчанами, а в поселке у них была дача.

— Сами они минчане, приехали на дачу. Со слов сына, сегодня решили освежиться и поехали на машине на озеро. Озеро, в принципе, декоративное, буквально 300 на 300 метров от силы, находится примерно в километре от поселка. Самая большая глубина — 4 метра, а в основном глубина доходит только до 2 метров.

По словам Анатолия Орлова, на озеро часто прилетают лебеди, и в тот момент, когда там находилась семья, на воду как раз сел один из них. Со слов мальчика, отец решил покормить птицу с руки и поплыл к ней, а он увязался за ним. Не добравшись и до середины озера, мужчина внезапно ушел под воду. Сын испугался и начал кричать.

Мама в это момент находилась на берегу и бросилась спасать ребенка. Доплыв до него, она стала толкать его к берегу. Уже на мелководье он на какое-то время опять ушел под воду, а когда вынырнул, то мамы не было.

— Видимо, женщина как-то смогла приблизиться к берегу, но все-таки утонула. Приехавшие водолазы из водолазно-спасательной службы Смолевичского поста ОСВОД достали мужчину. Судя по внешним признакам, женщина захлебнулась, а мужчине могло стать плохо, возможно с сердцем или судороги — у него было синее лицо. Но окончательно это, конечно, установит судмедэкспертиза, — рассказал Орлов.

На месте находились сотрудники МЧС, Следственного комитета, медики и судмедэксперты. 11-летнего мальчика забрали к себе сестра матери и бабушка.

Напомним, 13 июня пресс-служба Следственного комитета сообщила, что на водоеме в деревне Узляны Пуховичского района погила супружеская пара. В какой-то момент 61-летнему мужчине стало плохо и он ушел под воду. На помощь в воду бросилась его 37-летняя жена. Она помогла сыну приблизиться к берегу, а потом утонула сама.

 
 
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Супруги решили освежиться на озере вместе со своим малолетним сыном. Отец и мальчик стали тонуть, а его мать погибла, спасая ребенка.
 
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