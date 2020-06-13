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Пандемия стала серьезным испытанием для бизнеса

13.06.2020 21:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Предприниматели вынуждены искать новые формы в работе, превращая непростые обстоятельства в перспективы. 

О том, как в деревне создать рай для туриста, наработать тысячи клиентов и помочь другим предпринимателям оставаться в строю - расскажет Юлия Карпенко. Пока изо дня в день небольшой сельский автобус увозил троих детей семьи Галабурдо в садик, родители всего за полгода построили своими руками необычный "инстаграмный" домик, который и стал частью семейного бизнеса. На хуторе рядом с Воложином появилась баня, бочка фурако, фирменные блины, еловое варенье, организовали экскурсию на пасеку - и гости в агроусадьбу зачастили. Хозяева признаются, что сегодня туристов стало еще больше, ведь белорусы хотят открывать для себя новые места именно на родине. Конечно, не без труда, как в известной пословице. Впрочем, с правильным подходом даже на маленький крючок клюет серьезная рыба. 


Вирус рыбалке не помеха 

Пандемия стала серьезным испытанием для бизнеса


Посоветовать даже самому неопытному покупателю, на какую приманку лучше пойдет щука, и объяснить разницу между болонской удочкой и спиннингом. Специфика дела, которое не просто бизнес, а любимое хобби. Рыбалкой семья Сергея и Натальи «заболела» 7 лет назад. Тогда и возникла идея открыть свой рыболовный магазин, ведь в этом деле знают все: от крючка до катушки. Постоянные клиенты, которых, кстати, уже более тысячи, приходят в магазин как домой. 


Ресторан с доставкой на дом 


Если вы не идете в ресторан, то ресторан идет к вам! Идея бизнеса по доставке обедов не нова, но сегодня наиболее актуальна. Команда Александры Виторской решила заниматься доставкой еды только в марте, а сегодня уже сотрудничает с четырьмя сотнями ресторанов по Минску. 200 курьеров и всего 45 минут на доставку. Организаторы отмечают, что количество заказов еженедельно увеличивается на 30%. 

Пандемия стала серьезным испытанием для бизнеса


Помочь не только себе, но и ближним, ведь благодаря таким проектам зарабатывают и десятки других мелких бизнесов. Немного фантазии, чуть больше усилий - и трудности превращаются в перспективы. Как маленький домик в лесной глуши, который из бесперспективного хутора превратился в еще одну точку на карте мест, обязательных к посещению. 

 
Теги: Минск
 
 
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Предприниматели вынуждены искать новые формы в работе, превращая непростые обстоятельства в перспективы.  О том, как в деревне создать рай для туриста,...
 
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