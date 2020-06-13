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Как сейчас работает детская инфекционная больница. Рассказ от первого лица
13.06.2020 21:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУзнать, как проходят будни врачей, которые спасают самых маленьких пациентов, мы отправились в детскую инфекционную больницу Минска. Теперь там среди пациентов и взрослые. О работе с детьми и родителями рассказ от первого лица (видео).
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Узнать, как проходят будни врачей, которые спасают самых маленьких пациентов, мы отправились в детскую инфекционную больницу Минска. Теперь там среди пациентов и...
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