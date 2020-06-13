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Как сейчас работает детская инфекционная больница. Рассказ от первого лица

13.06.2020 21:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Узнать, как проходят будни врачей, которые спасают самых маленьких пациентов, мы отправились в детскую инфекционную больницу Минска. Теперь там среди пациентов и взрослые. О работе с детьми и родителями рассказ от первого лица (видео). 

Как сейчас работает детская инфекционная больница. Рассказ от первого лица


 
Теги: Минск
 
 
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Узнать, как проходят будни врачей, которые спасают самых маленьких пациентов, мы отправились в детскую инфекционную больницу Минска. Теперь там среди пациентов и...
 
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