Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые подробности в деле вокруг топ-менеджмента Белгазпромбанка В деле вокруг топ-менеджмента Белгазпромбанка появляются все новые подробности. Сегодня, в частности, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении...

В деле вокруг топ-менеджмента Белгазпромбанка появляются все новые подробности. Сегодня, в частности, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении директора Могилевской областной дирекции банка Сергея Кармызова. Он обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Речь идет о манипуляциях с выдачей банковских кредитов - фактически о "продаже" кредитов. Подробности мошеннической схемы правоохранители обещают рассказать позже, но уже сейчас известно, что потерпевшие оценивают причиненный ущерб в десятки тысяч долларов.Судя по всему, эта схема была далеко не единственной, с помощью которой обогащалось руководство Белгазпромбанка. Напомним, накануне глава Комитета госконтроля Иван Тертель рассказал подробности финансовых махинаций. Во-первых, возбуждены уголовные дела по фактам легализации преступных доходов и неуплаты налогов. Во-вторых, задержаны 15 человек - это топ-менеджеры, в том числе - заместители руководителя банка, а также представители коммерческих структур, в основном, бывшие сотрудники Белгазпромбанка. Третье: во время следственных действий изъято около 4 миллионов долларов, полученных незаконным путем, ценные бумаги стоимостью 500 тысяч долларов, золото, драгоценности, инструменты для управления счетами за границей и иные вещи, подтверждающие незаконную деятельность финансового учреждения.Как было отмечено, ДФР располагает убедительными доказательствами причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности. Напомним также, что работу по этому делу финансовая милиция госконтроля начала еще в 2016 году. Именно тогда в поле зрения правоохранителей попала команда так называемых единомышленников из числа действующих и бывших топ-менеджеров и работников банка. За время проверки были направлены запросы иностранным партнерам в другие страны. Ответы в силу ряда причин поступили только в декабре 2019 года. И уже содержащаяся в этих ответах информация позволила Департаменту финансовых расследований активизировать оперативную работу. В итоге были получены убедительные доказательства противоправной деятельности масштабного характера. Фактически на базе банка была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств за границу. На сегодня большинство задержанных сотрудничают со следствием, дают признательные показания и возвращают средства, которые, по мнению следствия, были получены преступным путем.И еще небольшая ремарка, важный момент для знающих и понимающих банковскую сферу. График рентабельности белорусских банков - ключевой показатель, характеризующий качество управления и способность генерировать прибыль. Как видно, Белгазпромбанк уступает не только соизмеримому по размеру активов "Приорбанку", но и иным представителям российского банковского бизнеса в Беларуси. Заниженные финансовые результаты банка, работающего на премиальном сегменте и незадействованного в реализации важных госпрограмм, подтверждает вывод о реализации сомнительных финансовых операций.