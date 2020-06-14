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«Обнуление» активов и долгов. Что ожидает «Ковры Бреста» при новом собственнике?

14.06.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Ковры Бреста» передают имущество и активы новому собственнику — ОАО «Витебские ковры». Большая часть работников оформляется на новое предприятие, сообщает «Вечерний Брест».


На днях на предприятии состоялось собрание коллектива с участием первого заместителя председателя концерна «Беллегпром» Виталия Дединца. Разговор получился эмоциональным и нелицеприятным. «Где вы раньше были?» — задали рабочие вопрос руководителю, подразумевая продажу имущественного комплекса «Ковры Бреста» витебскому ковровому комбинату. Предприятие, которое не смогло в процедуре санации рассчитаться с кредиторами, было продано единственному заявителю — ОАО «Витебские ковры» — по начальной цене плюс 5%. Цена лота на торгах 27 февраля текущего года составляла 6,8 миллиона рублей.

По мнению рабочих, дела на производстве в последние годы стали налаживаться. Росли продажи ковров в Россию и страны Балтии, укрепилось сотрудничество с немецкой компанией «ОТТО». Появилась, пусть небольшая, прибыль. Предприятие регулярно выполняло обязательства по внеочередным текущим платежам, не было долгов по зарплате.

Сейчас предприятие находится в переходном периоде: идет процесс инвентаризации и передачи имущества и активов от одного юридического лица другому, сообщила генеральный директор ОАО «Витебские ковры» Елена Чеботарева. Ожидается, что этот этап завершиться до конца июня. Уже зарегистрирован филиал «Брестские ковры» ОАО «Витебские ковры». Основные кадры при желании останутся работать.

«Брестский филиал в работоспособном состоянии. Продукция обоих предприятий в одной линейке, но со своими разновидностями. В Бресте производятся только тканые ковры, а в Витебске — тафтинги и тканые изделия. Объединив усилия, будем проводить единую маркетинговую, ценовую и снабженческую политику, что, как мы рассчитываем, поможет лучше закрепиться на рынке», — пояснила Елена Чеботарева.

По словам антикризисного управляющего ОАО «Ковры Бреста» Виктора Мариничева, инвестор заберет основной персонал предприятия:

«Пока под вопросом судьба нескольких десятков человек, и над их дальнейшим трудоустройством мы работаем совместно с администрацией Московского района. Что касается непрофильных активов (двух общежитий), то они, скорее всего, перейдут в городскую коммунальную собственность».

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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