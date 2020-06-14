Горячая линия по вопросам незаконного увольнения работников заработала в ФПБ

Источник материала: Полесская правда





В Федерации профсоюзов Беларуси с 12 июня начала работу горячая телефонная линия по вопросам незаконного увольнения работников. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе Брестского областного объединения профсоюзов.

Звонить на горячую линию можно в рабочие дни по телефону 8 (017) 373-82-94 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Обратиться на горячую линию может каждый, кто посчитал, что его уволили либо пригрозили увольнением без законных оснований. Профсоюзные юристы будут детально разбираться в каждой ситуации. Обратиться за помощью можно и в районные объединения профсоюзов или заполнить электронное обращение к юристу на интернет-портале ФПБ.

С 15 июня такие профсоюзные «горячие линии» заработают во всех регионах страны. К главному правовому инспектору труда Брестского областного объединения профсоюзов можно обратиться по телефону 8 (0162) 21-56-43.

Профсоюзные горячие телефонные линии по вопросам незаконного увольнения работников – часть мониторинга правильности применения обновленного Трудового кодекса, который вступил в силу в январе этого года.

Напомним, изменения в Трудовой кодекс, инициированные Федерацией профсоюзов Беларуси, касались, в том числе, и вопросов заключения контрактов. В частности, это продление контракта с добросовестными работниками на максимальный срок. Так, согласно закону, если стороны решили продолжить трудовые отношения, то продление контракта в пределах пятилетнего срока его действия с добросовестным работником осуществляется на максимальный срок. По истечению контракта – новый контракт подписывается на срок не менее трех. Кроме того, в Трудовой кодекс внесена норма о том, что профсоюз имеет право участвовать в обсуждении условий контракта работника. Она направлена на то, чтобы не допустить ущемления прав работника за счет не включения в контракт гарантий, предоставленных работнику законодательством, коллективным договором.