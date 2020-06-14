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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах Обсудить можно как вопросы, касающиеся развития малой родины, так и страны в целом. В ходе выездов работают и прямые телефонные линии. Их номера размещены на сайтах...

Обсудить можно как вопросы, касающиеся развития малой родины, так и страны в целом. В ходе выездов работают и прямые телефонные линии. Их номера размещены на сайтах местных органов власти. 16 июня в Слуцкий райисполком выедет первый заместитель Главы Администрации Максим Рыженков. 17 июня в Островецком райисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель Главы Администрации Андрей Кунцевич, а в Березовском райисполкоме - начальник главного управления Администрации Григорий Шлык.