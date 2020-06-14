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Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах

14.06.2020 13:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обсудить можно как вопросы, касающиеся развития малой родины, так и страны в целом. В ходе выездов работают и прямые телефонные линии. Их номера размещены на сайтах местных органов власти. 16 июня в Слуцкий райисполком выедет  первый заместитель Главы Администрации  Максим Рыженков. 17 июня в  Островецком райисполкоме на вопросы граждан ответит  заместитель Главы Администрации  Андрей Кунцевич, а в Березовском райисполкоме - начальник главного управления Администрации  Григорий Шлык.
 
 
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Обсудить можно как вопросы, касающиеся развития малой родины, так и страны в целом. В ходе выездов работают и прямые телефонные линии. Их номера размещены на сайтах...
 
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