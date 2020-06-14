Уроженец деревни Хойно Андрей Черевко совсем недавно отслужил и вернулся домой

Источник материала: Полесская правда

«Армия – важный этап становления». Именно так считает наш земляк Андрей Черевко. Уроженец деревни Хойно совсем недавно выполнил свой гражданский долг и вернулся домой.

Служил Андрей в 5-й отдельной бригаде специального назначения, дислоцирующейся в Марьиной Горке. К слову, в Пинском военкомате, откуда в мае 2019 года и призывался парень, ему предлагали несколько вариантов прохождения службы. Он решил выбрать именно спецназ, который считается элитным и престижным подразделением.

– Мой брат Алексей отслужил в пограничных войсках, а отец, Владимир Петрович, прошел Афганистан. Поэтому было с кого брать пример, и я сам стремился пройти эту школу мужества. Поначалу, конечно, было непросто, но быстро втянулся. Служба в армии научила многим вещам. Например, ценить родных, дорожить временем, радоваться мелочам, которые порой в обычной жизни «на гражданке» даже не замечаешь и воспринимаешь как должное. Этот период повлиял на меня и стал важным завершающим этапом становления, – рассказывает Андрей.

По словам Андрея, отношение к военнослужащим в армии со стороны командиров было уважительное. К тому же, парень показал себя инициативным и активным солдатом, способным выполнять самые ответственные задачи. Именно здесь он встретил настоящих друзей, которые были рядом и помогали преодолеть все испытания, ведь службу в спецназе легкой назвать нельзя. Чего стоят, например, только много-километровые изнурительные марш-броски с полной выкладкой, с оружием и тяжелыми рюкзаками за спиной. Тем не менее, все это закаляет мужской характер, учит выдержке и терпению.

Еще до службы в армии Андрей успел окончить Пинский государственный аграрно-технический колледж имени А.Е. Клещева по специальности «мелиорация и водное хозяйство», а также Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, трудился по специальности в Шкловском районе. После демобилизации наш земляк устроился на работу мастером в филиал ПМК-60 ОАО «Пинскводстрой». Нет сомнений, что приобретенный в армии опыт пригодится в его дальнейшей жизни.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

Фото из личного архива Андрея Черевко