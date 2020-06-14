Источник материала: Полымя

В Беларуси запустили акцию #расліныгорада, чтобы обратить внимание жителей на биоразнообразие городов и близость природы, сообщили БЕЛТА в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».





Одним из основателей инициативы считается французский ботаник Борис Прессек. Он начал подписывать мелом названия городских растений, чтобы люди осознали присутствие дикой растительности, заинтересовались и начали относиться к ней уважительно. «Акция — отличный повод обратить внимание на красоту наших растений, узнать об их важности для пищевых цепочек, насекомых и птиц», — отметили в АПБ.

В Минске надписи мелом уже появились на выходе со станции метро «Немига», Октябрьской улице, Комаровке, около завода «Луч» и в других местах. В столице растет около 400 видов аборигенной флоры, включая около 19 растений из Красной книги. «Среди самых распространенных диких растений в Минске, которые можно достаточно легко отличить, — мятлик однолетний, василек, одуванчик лекарственный, пастушья сумка, вероника дубравная, ежа сборная и тысячелистник. Сейчас начал цвести красивый злак — трясунка. Около Свислочи может встретиться лисохвост обыкновенный, у дорожек — щетинник, а на пустырях, свалках и около кустарников растет крапива и пустырник», — рассказал старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Аркадий Скуратович.

Чтобы присоединиться к акции, нужно подписать знакомые растения мелом, добавить хештег #расліныгорада и разместить фото надписи и растения с этим хештегом в своих соцсетях. Если сложно определить растение, можно воспользоваться мобильным приложением PlantSnap.

Акция проводится в партнерстве с Институтом экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН.

Источник: БелТА