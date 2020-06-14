|
В Беларуси выздоровели 30 тысяч 103 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19
14.06.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 30 тысяч 103 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 53 тысячи 973 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 733 тысячи 788 исследований.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 308 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 30 тысяч 103 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 53 тысячи 973 человека с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)