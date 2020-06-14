ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси выздоровели 30 тысяч 103 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19

14.06.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 30 тысяч 103 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 53 тысячи 973 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 733 тысячи 788 исследований. 
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 308 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 30 тысяч 103 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 53 тысячи 973 человека с...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси запустили акцию #расліныгорада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика