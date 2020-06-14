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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси выздоровели 30 тысяч 103 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 30 тысяч 103 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 53 тысячи 973 человека с...

В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 30 тысяч 103 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.Зарегистрированы 53 тысячи 973 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 733 тысячи 788 исследований.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 308 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.