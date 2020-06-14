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По словам председателя КГК Ивана Тертеля, вся история началась четыре года назад





Подтвердила факт дачи признательных показаний следствию РБК и пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт





Виктор Бабарико в многочисленных интервью открыто заявил о том, что его преследуют по политическим мотивам

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Резонансное дело вокруг противоправной деятельности Белгазпромбанка обрастает новыми подробностями Клубок, похоже, только начинает распутываться, но уже обнародованы любопытные факты, опубликованы кадры, красноречиво говорящие о масштабе изъятых ценностей....

Клубок, похоже, только начинает распутываться, но уже обнародованы любопытные факты, опубликованы кадры, красноречиво говорящие о масштабе изъятых ценностей. Итак, по порядку. На этой неделе Комитетом государственного контроля Беларуси были задержаны топ-менеджеры Белгазпромбанка и коммерческих структур, в том числе заместители руководителя банка, руководители разных уровней, в основном бывшие сотрудники банка.В 2016 году Белгазпромбанк попал в поле зрения правоохранителей. Тогда же были направлены запросы за рубеж, ответы на которые пришлось ждать до декабря 2019 года. В результате полученная из-за рубежа примерно полгода назад информация позволила Департаменту финансовых расследований активизировать оперативно-разыскные мероприятия. Удалось собрать убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к масштабной противоправной деятельности. Примерно одновременно с возобновлением проверочных действий руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, до этого абсолютно непубличная личность, дал серию громких интервью негосударственной прессе, после чего заявил, что пойдет на выборы президента, оставив пост главы Белгазпромбанка.Мы, кстати, на этой неделе, как это замечательным образом получается: как только у человека на горизонте появляются большие проблемы с законом, то есть вскрываются крупные махинации, так он сразу в политику. Схема отличная. Но, как бы то ни было, все должно быть согласно закону - и на этой неделе в офисе Белгазпромбанка и в ряде иных коммерческих структур прошли обыски. В результате было изъято - внимание! - около 4 миллионов долларов, полученных, как считает следствие, незаконным путем, ценные бумаги стоимостью 500 000 долларов, золото, облигации, дигипасы (инструменты для управления счетами за границей) и многое другое. Все это сейчас вы видите на ваших экранах. Кадры, которые говорят сами за себя.Обратите внимание и на следующее видео, его еще не было в эфире. Полторы сотни картин общей стоимостью около 20 миллионов долларов также приобщены к делу. Есть информация, что их готовили к срочному вывозу из страны. Впрочем, истинная стоимость данных активов может быть намного выше: можно только представить, за сколько они могли быть проданы на аукционах. В пятницу глава Комитета госконтроля Иван Тертель рассказал подробности финансовых махинацийКак было отмечено председателем Госконтроля, ДФР располагает убедительными доказательствами причастности к противоправной деятельности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Фактически, считают правоохранители, на базе банка была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств за границу. Чуть позже Бабарико заявил, что изъятые в ходе обысков у разных лиц деньги принадлежат ему, и попросил снять с задержанных обвинение. Попытка сыграть в благородство зачтена, но, похоже, ситуацию не исправит. Дело в том, что, по информации следствия, задержанные уже, разложив все по полкам, дали показания, каким образом была организована преступная схема.В том числе и по фактам противоправной деятельности экс-руководителя Белгазпромбанка. Прокомментировала она и слова Бабарико об устрашениях в его адрес. "Что касается устрашений, о которых заявляется, могу вам сказать точно, что нынешнему Президенту запугивание и давление как раз совсем не нужно, абсолютно. Более того, оно может быть во вред. Однако закон есть закон", - сказала Эйсмонт.Мол, пошел на выборы и поэтому получил проблемы с законом. Но после того как стало известно, что истории уже четыре года, многие задаются вопросом: может быть, все было наоборот? Сначала были проблемы с законом, а потом пошел на выборы? В любом случае покажет время и следствие. Не сомневаемся, что обо всех подробностях показаний подельников в нужный момент правоохранители расскажут, а мы покажем. Но уже сейчас хорошо известно, чьи это деньги, а принадлежат они разным людям. Суммы, которые уже названы, впечатляют, и можно себе представить, сколько еще может быть того, до чего не докопались, - например, на счетах в иностранных банках.