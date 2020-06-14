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Белорусы к концу года будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги на 83%. Долги по оплате - у 8%
14.06.2020 21:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусы к концу года будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги на 83%, заявил в программе «Главный эфир» телеканала
— Сегодня можно сказать, что практически все услуги, кроме подогрева воды и отопления, окупаемые и оплачиваются населением в полном объеме. По итогам 2020 года мы прогнозируем, что в целом жилищно-коммунальные услуги будут оплачиваться населением, то есть окупаться, на уровне 83 с хвостиком процентов, — заявил министр.
По его данным, сегодня в Беларуси чуть более 4 млн лицевых счетов, на начало этого года просроченными были 340 тысяч лицевых счетов, то есть более 8%.
— Не скажу, что она критическая, но и не скажу, что это мало, потому что это десятки миллионов рублей, которые не оплачены именно населением, это вымытые оборотные средства, — отметил Андрей Хмель.
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По его данным, сегодня в Беларуси чуть более 4 млн лицевых счетов, на начало этого года просроченными были 340 тысяч лицевых счетов, то есть более 8%.
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