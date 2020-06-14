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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так COVID-19. "Истории выздоровлений" К счастью, ежедневно число заболевших уже не превышает количество выздоровевших. А это значит, что мы на верном пути. Самое главное - при первых же симптомах...

К счастью, ежедневно число заболевших уже не превышает количество выздоровевших. А это значит, что мы на верном пути. Самое главное - при первых же симптомах обращаться к врачу. А дальше - протоколы лечение и обязательная изоляция. Несколько недель, месяц, а то и больше. Многие успевают сдружиться с соседями по палате. Что и произошло с героями нашей традиционной рубрики "Истории выздоровлений". Обоим за 7-й десяток, и у каждого большие семьи. А теперь еще и новые дружеские связи.о положительных побочных эффектах борьбы с болезнью