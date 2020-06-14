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COVID-19. "Истории выздоровлений"

14.06.2020 22:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К счастью, ежедневно число заболевших уже не превышает количество выздоровевших. А это значит, что мы на верном пути. Самое главное - при первых же симптомах обращаться к врачу. А дальше - протоколы лечение и обязательная изоляция. Несколько недель, месяц, а то и больше. Многие успевают сдружиться с соседями по палате.  Что и произошло с героями нашей традиционной рубрики "Истории выздоровлений". Обоим за 7-й десяток, и у каждого большие семьи. А теперь еще и новые дружеские связи. 

Никита Дементьев - о положительных побочных эффектах борьбы с болезнью (видео). 

 
 
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К счастью, ежедневно число заболевших уже не превышает количество выздоровевших. А это значит, что мы на верном пути. Самое главное - при первых же симптомах...
 
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