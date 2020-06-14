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В Боровлянах десятки медиков уже обосновались в новом общежитии





В приоритетном порядке арендные квартиры получают медики и учителя

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Арендное жилье позволяет работникам бюджетной сферы жить в полноценной квартире и с контрактом на 5 лет Квартирный вопрос всегда стоит ребром. Не успел построиться, как пора думать о жилье для детей. И, кажется, вот бы взять перерыв, чтобы хоть пару лет не снимать, не...

Квартирный вопрос всегда стоит ребром. Не успел построиться, как пора думать о жилье для детей. И, кажется, вот бы взять перерыв, чтобы хоть пару лет не снимать, не платить кредит, а просто подкопить или, в конце концов, решить и другие вопросы. Таким вариантом для многих белорусов уже стало арендное жилье. Оно как раз позволяет работникам бюджетной сферы жить в полноценной квартире, только не за 300 долларов в месяц. И с контрактом на 5 лет.О тех, кто воспользовался такой возможностью,Семейная реликвия повидала не одну квартиру. И вот уже почти 2 года стоит здесь - в комнате, которой предстоит стать спальней. Пока в арендной квартире семья Гордейчук делает ремонт. Перед молодой семьей встал непростой вопрос - покинуть очередь на свою квартиру, где они стоят уже 10 лет, и переехать в арендную или на неопределенный срок оставаться в ожидании. Выбрали первый вариант. И ни разу не пожалели.Татьяна Сея проработала учительницей всю сознательную жизнь. Жила с родителями и о своем жилье не думала, пока мамина квартира не стала слишком мала для двух семей. Построиться было практически невозможно и долго. Выселяться надо было прямо сейчас. В исполкоме учительнице предложили написать заявление на арендное жилье. И вот уже 6 лет, как Татьяна с мужем живут на Пушкинской, рядом с работой.Правда, общежитием эти дома можно назвать едва ли. Из "общего" у местных разве что лестничная клетка. Парой этажей ниже заканчивает ремонт и Татьяна Сорока, медсестра. Вот уже 15 лет медик работает в РНПЦ онкологии и все это время кочевала по разным местам. От койко-мест в общежитиях до съемных квартир, где до работы полтора часа, если без пробок. И даже если так, долгая дорога была бы приятнее, если бы из своего уголка, где можно сделать ремонт по вкусу, отправить ребенка в одну школу на все 11 лет и, наконец, завести пушистого питомца. Новое общежитие в Боровлянах позволило исполнить сразу все мечты Татьяны.Главное условие - контракт на 5 лет. Что как раз зачастую для семей не обязательство, а подушка безопасности. По последним данным, среди 49 тысяч работников социальной сферы получить арендное жилье рассчитывают около 5 тысяч человек. Дома для этой категории продолжат строить. Чтобы те, кто стоит на страже здоровья и образования белорусов, не тратили силы и время на решение жилищного вопроса.