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Министр ЖКХ: Не менее 3 % жилого фонда будет ежегодно проходить капитальный ремонт
15.06.2020 09:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНе менее 3 % жилого фонда будет ежегодно проходить капитальный ремонт, чтобы ветхое жилье не накапливалось. Об этом
Министерством будет принято и ряд мер по усовершенствованию работы службы 115. Чтобы каждое обращение человека не осталось без внимания и были исправлены все поломки в срок.
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Не менее 3 % жилого фонда будет ежегодно проходить капитальный ремонт, чтобы ветхое жилье не накапливалось. Об этом в "Главном эфире" заявил министр ЖКХ Андрей Хмель....
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