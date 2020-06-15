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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Министр ЖКХ: Не менее 3 % жилого фонда будет ежегодно проходить капитальный ремонт Не менее 3 % жилого фонда будет ежегодно проходить капитальный ремонт, чтобы ветхое жилье не накапливалось. Об этом в "Главном эфире" заявил министр ЖКХ Андрей Хмель....

Не менее 3 % жилого фонда будет ежегодно проходить капитальный ремонт, чтобы ветхое жилье не накапливалось. Об этом. Срок эксплуатации домов от 30 до 35 лет. Сейчас большая работа ведется и по замене старых лифтов. Ее планируют завершить в конце года, такие задачи были поставлены Президентом осенью 2017 года на семинаре по эффективности жилищно-коммунального хозяйства.Министерством будет принято и ряд мер по усовершенствованию работы службы 115. Чтобы каждое обращение человека не осталось без внимания и были исправлены все поломки в срок.