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Министр ЖКХ: Не менее 3 % жилого фонда будет ежегодно проходить капитальный ремонт

15.06.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не менее 3 % жилого фонда будет ежегодно проходить капитальный ремонт, чтобы ветхое жилье не накапливалось. Об этом в "Главном эфире" заявил министр ЖКХ Андрей Хмель. Срок эксплуатации домов от 30 до 35 лет. Сейчас большая работа ведется и по замене старых лифтов. Ее планируют завершить в конце года, такие задачи были поставлены Президентом осенью 2017 года на семинаре по эффективности жилищно-коммунального хозяйства.
Министерством будет принято и ряд мер по усовершенствованию работы службы 115. Чтобы каждое обращение человека не осталось без внимания и были исправлены все поломки в срок.

 
 
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Не менее 3 % жилого фонда будет ежегодно проходить капитальный ремонт, чтобы ветхое жилье не накапливалось. Об этом в "Главном эфире" заявил министр ЖКХ Андрей Хмель....
 
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