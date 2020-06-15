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Снова жара. Погода в Могилеве на неделю

15.06.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Освежились немного в выходные — и хватит», — как бы говорит нам июнь. В Могилев вернулась жара: на неделе — под +30 °С. В конце недели прогнозируют дожди, возможны грозы, но это лишь предварительный прогноз pogoda.by.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Сегодня, 15 июня, в Могилеве будет до +26 °С, переменная облачность. Местами возможны дожди и даже гроза.

Во вторник небо будет ясным, а погода жаркой — +17…+28 °С.

В среду, 17 июня, также будет ясно и еще жарче — до +30 °С.

Такая же погода сохранится и в четверг: ясно, слабый ветер, +18…+30 °С.

В пятницу, 19 июня, будет небольшая облачность, днем возможна гроза. На термометре будет +19…+29 °С.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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