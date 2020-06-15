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Стартовала приемная кампания в учреждениях профессионально-технического образования
15.06.2020 09:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ этом году прием осуществляют 127 учреждений по более чем 260 профессиям. Учреждения образования следят за изменениями в потребности региональных рынков труда. Так, уже в этом году планируется начать подготовку скорняков-раскройщиков, аппаратчиков вытяжки, заливщиков металла, а в отдельных учреждениях появится 133 новых профессий. В структуре приема будут сохранены тенденции прошлых лет: специальности реального сектора экономики составят почти 75 %.
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В этом году прием осуществляют 127 учреждений по более чем 260 профессиям. Учреждения образования следят за изменениями в потребности региональных рынков труда. Так,...
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