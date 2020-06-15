9 простых способов уменьшить расход топлива. Советы автолюбителям

Источник материала: Полымя

Стоимость бензина бьет по карману всегда, как бы ни складывалась обстановка на мировых рынках. Мы не можем снизить цены на АЗС, но повысить экономичность автомобиля вполне в наших силах, пишет БелТА+ .





ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ЛИШНЕГО ГРУЗА

Уберите из машины ненужные предметы − например лопату, которую вы положили в багажник, чтобы чистить снег зимой. Это касается и детской коляски, если вы едете без ребенка.

УМЕНЬШИТЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Снимите внешний комплект для транспортировки, когда не используете его. Багажник на крыше или стойка для велосипедов создают дополнительное сопротивление воздуха, из-за чего машина тратит больше энергии во время движения.

ОБСЛУЖИВАЙТЕ АВТОМОБИЛЬ

Следите за тем, насколько хорошо накачаны шины. Однако и перебирать с давлением нельзя — тогда увеличится нагрузка на подвеску, не говоря о том, что колесо может попросту лопнуть в дороге. Держите свой автомобиль в хорошем состоянии и регулярно проходите техосмотр. Повышенному расходу топлива способствуют очень многие неисправности. Среди типичных − изношенный двигатель, засоренный воздушный фильтр, плохо отрегулированные углы установки автомобильных колес.

ПЛАНИРУЙТЕ МАРШРУТ

Продумайте, каким путем поедете. По возможности избегайте пробок. В незнакомых местах используйте карту или навигатор, чтобы не заблудиться и не проехать лишние километры.

ВЫКЛЮЧИТЕ КОНДИЦИОНЕР

Если в машине не очень холодно и не слишком жарко, оставьте кондиционер выключенным. Его работа может привести к перегрузке двигателя и затратах большего количества топлива, особенно на низких скоростях. То же касается обогрева стекол и использования других электроприборов.

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ ПЕРЕДАЧУ

Чем выше передача — тем ниже расход топлива. Чтобы он был минимальным, скорость лучше держать постоянной и по возможности минимизировать время разгона. Тормозить лучше двигателем − тогда расход близок к нулю. Придерживайтесь оптимального режима работы двигателя — это скорость вращения коленвала до 2000 об/мин для «дизеля» и 2500 об/мин для «бензина».

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИСТЕМУ «СТАРТ-СТОП»

Многие современные автомобили оснащены технологией остановки и запуска двигателя. Система глушит двигатель при остановке более пары секунд, тем самым исключая холостые обороты. При этом не только экономится топливо, но и снижаются выбросы в атмосферу.

НЕ СЛИШКОМ РАЗГОНЯЙТЕСЬ

Не изображайте на дороге Шумахера. Опуская очевидное о небезопасности высоких скоростей, скажем про экономию. Исследования показывают, что при разгоне до 128 км/ч расходуется на четверть больше топлива, чем на скорости до 112 км/ч.

УЧИТЫВАЙТЕ РЕЛЬЕФ

Используйте гравитацию в своих интересах. Наращивайте скорость при спуске, это поможет потом подняться в гору. Не ускоряйтесь слишком при подъеме − это приведет к большей трате энергии.

Источник: БелТА+