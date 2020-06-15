Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лунный календарь дачника. 14-20 июня 14 июня - удачный период для прополки и прореживания. 15 июня - удалите усы у земляники садовой. 16 июня - идеальный день для посева салата, шпината, укропа. 17...

14 июня - удачный период для прополки и прореживания.15 июня - удалите усы у земляники садовой.16 июня - идеальный день для посева салата, шпината, укропа.17 июня - посейте корнеплоды: редис, репу, редьку.18 июня - если хотите, чтобы трава росла медленнее, подстригите газон.19 июня - самое время посадить вьющиеся теплолюбивые растения.20 июня - срежьте цветы для дачных букетов, они будут радовать вас очень долго.