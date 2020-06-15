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Лунный календарь дачника. 14-20 июня
15.06.2020 21:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT14 июня - удачный период для прополки и прореживания.
15 июня - удалите усы у земляники садовой.
16 июня - идеальный день для посева салата, шпината, укропа.
17 июня - посейте корнеплоды: редис, репу, редьку.
18 июня - если хотите, чтобы трава росла медленнее, подстригите газон.
19 июня - самое время посадить вьющиеся теплолюбивые растения.
20 июня - срежьте цветы для дачных букетов, они будут радовать вас очень долго.
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14 июня - удачный период для прополки и прореживания. 15 июня - удалите усы у земляники садовой. 16 июня - идеальный день для посева салата, шпината, укропа. 17...
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