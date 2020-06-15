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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАРТ мониторит соблюдение санитарно-эпидемиологических требований Министерство антимонопольного регулирования и торговли сегодня открыло телефонную линию по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в...

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сегодня открыло телефонную линию по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в торговле, общепите и бытовом обслуживании. Совместно с Минздравом были приняты рекомендации, чтобы на каждой точке у работников были маски, антисептики, перчатки, разметка для соблюдения дистанции у касс и обязательная фасовка булочек в отдельные пакеты. Все это для минимизации распространения вирусной инфекции. Сообщить о нарушениях можно по телефону или заполнив онлайн-анкету.За нарушение рекомендаций магазин, кафе или мастерскую могут оштрафовать от 30 до 500 базовых величин.