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МАРТ мониторит соблюдение санитарно-эпидемиологических требований

15.06.2020 20:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Министерство антимонопольного регулирования и торговли  сегодня открыло телефонную линию по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в торговле, общепите и бытовом обслуживании. Совместно с Минздравом были приняты рекомендации, чтобы на каждой точке у работников были маски, антисептики, перчатки, разметка для соблюдения дистанции у касс и обязательная фасовка булочек в отдельные пакеты. Все это для минимизации распространения вирусной инфекции. Сообщить о нарушениях можно по телефону или заполнив онлайн-анкету.

За нарушение рекомендаций  магазин, кафе или мастерскую могут оштрафовать  от 30 до 500 базовых величин.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли  сегодня открыло телефонную линию по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в...
 
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