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В детских загородных лагерях началась оздоровительная кампания

15.06.2020 21:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня стартовала первая смена. В связи с эпидситуацией санитарные требования ужесточили. Первым делом при заезде отдыхающим провели медицинский осмотр. К слову, измерять температуру будут несколько раз на день. Также никто из работников не будет покидать территорию в течение всей смены. В этом году в лагерях отдохнут почти 4 тысячи белорусских детей. Первый день загородного уикенда со школьниками провела Юлия Токарь. 

В детских загородных лагерях день заезда


Счастливые, полные эмоций школьники прибывают в оздоровительный комплекс "Борок". Кто-то здесь уже не новичок, кому-то еще предстоит освоиться. Но абсолютно каждый уверен, что это лето точно запомнится. Ведь дружеская атмосфера чувствуется с первых минут.

Здоровье детей будет на контроле 24/7


Индийскому приветствию отдыхающие научились быстро, так же оперативно прошли и медосмотр. Мера необходимая. Здоровье детей здесь будет под контролем 24/7. Например, температуру будут измерять несколько раз на день.

Александр Янковец, начальник детского оздоровительного комплекса "Борок": "Перед началом сезона у нас было проведено зонирование всех помещений. Закуплены средства индивидуальной защиты. Дезинфицирующие средства в необходимом объеме. Был разработан план недопущения распространения инфекции. И план действий при выявлении инфекции. Также в лагере действует безвыездный режим".

Анжела Козловская, замначальника детского оздоровительного комплекса "Борок": "Ребята, в этом году вы от нашего оздоровительного лагеря получаете такие вот браслеты, чтобы вы знали, что вы наши отдыхающие. А вожатые вас не теряли".

"Блогерские смены" в лагерях


Спортивные состязания и дискотеки под луной, фаер-шоу и музыкальные концерты - программа для ребят расписана буквально по минутам. Своими яркими впечатлениями они обязательно будут делиться в стримах. Кстати, у "Борка" есть свой аккаунт в "Инстаграм". А вот смену как раз-таки назвали "Планета оффлайн".
 

В лагерях этим летом отдохнут более 4000 белорусских школьников


Лето для ребят только начинается. Лагеря будут работать в четыре смены. Кстати, путевки на последнюю - августовскую - еще есть. 

 
 
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Сегодня стартовала первая смена. В связи с эпидситуацией санитарные требования ужесточили. Первым делом при заезде отдыхающим провели медицинский осмотр. К слову,...
 
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