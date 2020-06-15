Источник материала: БT

В детских загородных лагерях день заезда

Здоровье детей будет на контроле 24/7

"Блогерские смены" в лагерях

В лагерях этим летом отдохнут более 4000 белорусских школьников

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В детских загородных лагерях началась оздоровительная кампания Сегодня стартовала первая смена. В связи с эпидситуацией санитарные требования ужесточили. Первым делом при заезде отдыхающим провели медицинский осмотр. К слову,...

Сегодня стартовала первая смена. В связи с эпидситуацией санитарные требования ужесточили. Первым делом при заезде отдыхающим провели медицинский осмотр. К слову, измерять температуру будут несколько раз на день. Также никто из работников не будет покидать территорию в течение всей смены. В этом году в лагерях отдохнут почти 4 тысячи белорусских детей. Первый день загородного уикенда со школьниками провелаСчастливые, полные эмоций школьники прибывают в оздоровительный комплекс "Борок". Кто-то здесь уже не новичок, кому-то еще предстоит освоиться. Но абсолютно каждый уверен, что это лето точно запомнится. Ведь дружеская атмосфера чувствуется с первых минут.Индийскому приветствию отдыхающие научились быстро, так же оперативно прошли и медосмотр. Мера необходимая. Здоровье детей здесь будет под контролем 24/7. Например, температуру будут измерять несколько раз на день.Спортивные состязания и дискотеки под луной, фаер-шоу и музыкальные концерты - программа для ребят расписана буквально по минутам. Своими яркими впечатлениями они обязательно будут делиться в стримах. Кстати, у "Борка" есть свой аккаунт в "Инстаграм". А вот смену как раз-таки назвали "Планета оффлайн".Лето для ребят только начинается. Лагеря будут работать в четыре смены. Кстати, путевки на последнюю - августовскую - еще есть.