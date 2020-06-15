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"На контроле Президента". Футбольная инфраструктура. Смотрите в среду вечером
15.06.2020 22:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧто нужно для побед нашим футболистам? Как развивается современная инфраструктура игры №1? И где готовятся к скорому открытию отличной базы для подготовки? Узнаем в среду вечером в проекте "На контроле Президента".
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Что нужно для побед нашим футболистам? Как развивается современная инфраструктура игры №1? И где готовятся к скорому открытию отличной базы для подготовки? Узнаем...
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