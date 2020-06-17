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В пуще для платной рыбалки открыли пять прудов

17.06.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беловежской пуще открыли для платной рыбалки пять прудов, сообщает сайт нацпарка.


Рыболовов приглашают на водоемы Романовцы, Переровский, Лавы, Плянта-1 и Сипурка. Кроме того рыбу можно ловить в разрешенных местах водохранилища Ляцкое.

Путевки продаются на контрольно-пропускных пунктах нацпарка и у егерей.

 
 
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