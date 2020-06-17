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В Совете Республики продолжается проведение прямых телефонных линий
17.06.2020 10:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня на связь с гражданами выйдет председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. Завтра звонки будет принимать председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Линия будет работать с 10 до часа дня.
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Сегодня на связь с гражданами выйдет председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. Завтра звонки будет...
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