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Руководители госорганов продолжают личные приемы граждан в Совете Министров

17.06.2020 09:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня запланирована встреча с министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем. 19 июня с гражданами встретится министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, 24-го - министр юстиции Олег Слижевский. Приемы пройдут до конца июня. Начало встреч - с 10 утра и только по предварительной записи.

 
 
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Сегодня запланирована встреча с министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем. 19 июня с гражданами встретится министр природных...
 
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