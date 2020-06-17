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В столичных школах отменили летнюю трудовую практику и учебно-полевые сборы
17.06.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Трудовая практика и учебно-полевые сборы, которые проходили у минских школьников летом, отменяются. Об этом сообщили
— На основании письма Министерства образования Республики Беларусь в столичных школах и гимназиях нынешним летом не будут проводиться учебно-полевые сборы и трудовая практика учащихся, — подчеркнули в комитете.
Напомним, летнюю трудовую практику проходили ученики V — VIII-ых классов учреждений общего среднего образования. Обычно им приходилось трудиться в школах (на участках, в библиотеке и т.д.) по 3 часа в день на протяжении 5 дней.
Учебно-полевые сборы проходили для школьников X-ых классов. Для мальчиков обычно организовывали на базе воинских частей. У девочек — медицинская практика в поликлиниках или больницах, во время которой школьницы учатся оказывать первую помощь. Сборы проходили в течение 5 дней.
От практики или сборов могли освободить по состоянию здоровья.
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- На основании письма Министерства образования Республики Беларусь в столичных школах и гимназиях нынешним летом не будут проводиться учебно-полевые сборы и...
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