В Орше задержан «смотрящий за городом». Он брал у призывников взятки за «решение вопроса»

Источник материала: Tut.by

Сотрудники ГУБОПиК задержали так называемого «смотрящего за Оршей». Судимый за кражу, угон и хулиганство 36-летний житель райцентра теперь подозревается в подстрекательстве к даче взятке и мошенничестве, сообщает МВД.



Фото: МВД

К мужчине обратился родственник одного из призывников с просьбой решить для вопрос об отсрочке. Смотрящий согласился помочь: за 500 долларов должностные лица комиссариата могут выдать парню военный билет. Молодой человек передал деньги, а затем рассказал еще одному призывнику о возможности. Тот также передал деньги за отсрочку.

В скором времени парней призвали служить. Они поняли, что оказались обманутыми и обратились в милицию.

Выяснилось, что деньги подозреваемый присвоил себе и потратил на собственные нужды.

Поймали оршанца с поличным после получения очередной взятки за «решение» аналогичного вопроса.

Возбуждены уголовные дела за подстрекательство к даче взятки и мошенничество. Мужчина под стражей.

Если вы тоже стали жертвой обмана, сообщите об этом этом по телефонам: 8−029−859−05−96; 8−0212−66−50−44. Конфиденциальность гарантируется! В милиции напоминают: лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном.