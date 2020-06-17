|
В Орше задержан «смотрящий за городом». Он брал у призывников взятки за «решение вопроса»
17.06.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники ГУБОПиК задержали так называемого «смотрящего за Оршей». Судимый за кражу, угон и хулиганство 36-летний житель райцентра теперь подозревается в подстрекательстве к даче взятке и мошенничестве,
К мужчине обратился родственник одного из призывников с просьбой решить для вопрос об отсрочке. Смотрящий согласился помочь: за 500 долларов должностные лица комиссариата могут выдать парню военный билет. Молодой человек передал деньги, а затем рассказал еще одному призывнику о возможности. Тот также передал деньги за отсрочку.
В скором времени парней призвали служить. Они поняли, что оказались обманутыми и обратились в милицию.
Выяснилось, что деньги подозреваемый присвоил себе и потратил на собственные нужды.
Поймали оршанца с поличным после получения очередной взятки за «решение» аналогичного вопроса.
Возбуждены уголовные дела за подстрекательство к даче взятки и мошенничество. Мужчина под стражей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы тоже стали жертвой обмана, сообщите об этом!
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)