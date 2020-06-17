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Директор ритуальной фирмы 4 года брала предоплату за памятники, но их не делала - будет суд
17.06.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске завершили расследование уголовное дело: директор ритуальной фирмы четыре года брала предоплату за изготовление памятников, но заказы клиенты не получали. Подробности
Уголовное дело — против 49-летней директора фирмы по ритуальным услугам. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, женщина с 2014 года по 2018 год завладела деньгами более двадцати граждан и двух юрлиц. Получала предоплату за услуги погребения, а также за изготовление памятников и колумбариев, но распоряжалась деньгами по своему усмотрению. Заказ и услуги клиенты не получали, они обратились в милицию. Общая сумма ущерба — более 60 тысяч рублей.
Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.
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В Минске завершили расследование уголовное дело: директор ритуальной фирмы четыре года брала предоплату за изготовление памятников, но заказы клиенты не...
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