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Директор ритуальной фирмы 4 года брала предоплату за памятники, но их не делала - будет суд

17.06.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске завершили расследование уголовное дело: директор ритуальной фирмы четыре года брала предоплату за изготовление памятников, но заказы клиенты не получали. Подробности сообщает сайт Следственного комитета.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Уголовное дело — против 49-летней директора фирмы по ритуальным услугам. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, женщина с 2014 года по 2018 год завладела деньгами более двадцати граждан и двух юрлиц. Получала предоплату за услуги погребения, а также за изготовление памятников и колумбариев, но распоряжалась деньгами по своему усмотрению. Заказ и услуги клиенты не получали, они обратились в милицию. Общая сумма ущерба — более 60 тысяч рублей.

Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске завершили расследование уголовное дело: директор ритуальной фирмы четыре года брала предоплату за изготовление памятников, но заказы клиенты не...
 
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